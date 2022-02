Red Bull se u Verstappena nebál riskovat, to byl klíč k titulu

Verstappen vloni ukončil dominanci Mercedesu v hybridní éře formule 1, když se poprvé od roku 2014 stal mistrem světa pilot jiného týmu než Mercedesu. V posledním kole Velké ceny Abú Dhabí předjel Lewise Hamiltona a poprvé se stal mistrem světa.

Red Bull od začátku věřil, že Verstappen se v budoucnu stane mistrem světa.

Red Bull přitom s Mercedesem bojoval o to, kdo Verstappena získá ještě v juniorských kategoriích pod svá křídla. Poradce Helmut Marko pak ocenil odlišný přístup, který stáj z Milton Keynes zvolila.

V nizozemské knize Formula Max Marko řekl, že Red Bull přistupoval k věcem způsobem, který Mercedes nedokázal napodobit.

„Samozřejmě jsme věděli, že Max mluvil také s Mercedesem, ale s nimi by se do formule 1 nedostal tak rychle,“ řekl Marko o období, kdy Mercedes s Red Bullem soupeřily o to, do kterého juniorského programu se Verstappen připojí.

„Oni nepodstupují taková rizika s nováčkem. Můj plán podepsat s ním a ihned ho posadit do formule 1 ale neměl za cíl trumfnout Mercedes. Jednoduše jsem viděl, že je připraven na formuli 1, což se potvrdilo. Red Bull je jednoduše jiný v porovnání s Mercedesem. Naše mentalita je více 'žádný risk, žádná zábava'.“

Verstappen do formule 1 přišel jako nejmladší pilot historie. Při prvním startu mu bylo 17 let a 166 dní a po motokárách měl za sebou pouze jednu sezónu ve formuli 3. Marko však za svým rozhodnutím stojí.

„Kritika se dala očekávat, ale byl to kalkulovaný risk. Maxovi jsme v Toro Rosso poskytli všechny testy, které nám dovolovala pravidla.

„Svůj první volný trénink absolvoval na jednom z nejtěžších okruhů v kalendáři, kterým byla Suzuka, a bylo dobré sledovat, jak si poradí s tak obtížnou tratí.

„Celkově vzato to byla velmi dobrá příprava na jeho první sezónu F1. Samozřejmě je to vždycky risk, protože jezdci, kterým se daří v juniorských kategoriích, nemusí být zákonitě úspěšní ve formuli 1.

„Během našich společných rozhovorů jsem ale získal přesvědčení, že je napřed a po fyzické a psychické stránce je dostatečně silný na F1. Nikdy jsme nepochybovali o našem rozhodnutí. Max měl v Toro Rosso mnohem zkušenějšího týmového kolegu Carlose Sainze (Jr.), měl mnohem více zkušeností z juniorských sérií, Max ale hned začal jezdit na stejné úrovni.“

Verstappen vyzrál, problémy už jej nerozhází

Dnes je podle Marka z Verstappena úplně jiný pilot, který vyzrál. Absolvoval už 141 velkých cen, 20 vyhrál, šedesátkrát byl na stupních vítězů, třináctkrát startoval z pole position a vloni se stal poprvé mistrem světa.

„Vyzrál. Rozdíl je v tom, že když měl například vloni problémy ve volném tréninku, zůstal v klidu. V předchozích letech by se v boxech naštval. Teď ví, že to nezmění a nic s tím neudělají ani inženýři. Více se proto soustředí na další trénink nebo další šanci.

„Netrpělivost, kterou dříve měl, byla čas od času vidět také v závodech, například když neuhýbaly pomalejší vozy. Časem se z toho rozhodně poučil.“