Red Bull: Se současným konceptem našeho vozu jsme nejspíš dosáhli maxima

Technický ředitel Red Bullu Pierre Waché si myslí, že rakouská stáj již dosáhla limitu konceptu svého současného monopostu, přestože podle něj jde v rámci současných technických pravidel postavit ještě rychlejší vůz.

Připomeňme, že byl Red Bull jasným lídrem F1 od poloviny sezony 2022 až do první části té letošní, ve které byl dosažen konkurencí v čele s McLarenem.

Na dotaz, zda letošní monopost Red Bullu RB20 dosáhl úrovně, kterou tým před začátkem sezony očekával, Waché podle Autosportu uvedl:

„Řekl bych, že ani ne. Oproti loňsku jsme se bezpochyby zlepšili, ale v některých oblastech jsme nesplnili to, co jsme očekávali. Zejména ve rychlých zatáčkách jsme očekávali lepší výkonnost, a to aniž bychom uvažovali o konkurenceschopnosti vozu, tedy jen na základě vlastních referencí.“

Podle Wachého mohou některé nedostatky souviset s tím, že data z továrny úplně nesedí s tím, co se děje na dráze.

„Používáme poměrně starý aerodynamický tunel a může to souviset i se sníženou kapacitou vzhledem k našemu postavení v šampionátu (výše postavené týmy mají méně času na vývoj, pozn. red.),“ vysvětlil inženýr.

Red Bull také možná již narazil na limity svého vozu, co se vývoje týká.

„Co se našeho limitu (v rámci koncepce vozu) týká, možná ano, ale to neznamená, že je to celkový strop (v rámci současných pravidel),“ připustil Waché.

Red Bull nicméně nepřekvapilo, že jej konkurence postupně dostihla.

„Abych byl upřímný, čekali jsme, že nás soupeři dostihnou dříve. Když jsme začínali sezonu 2022, neměli jsme nejrychlejší vůz – to tehdy mělo Ferrari. V roce 2023 jsme pak očekávali velkou konkurenci, ale ta nepřišla. To samé platilo i pro začátek letošní sezony. Soupeři nás nakonec dohnali až kolem čtvrtého či pátého závodu letošní sezony - což bylo později, než jsme si mysleli,“ uzavřel Waché.