Red Bull se propadne do průměrnosti, očekává Ralf Schumacher. Podle něj odejde i Verstappen

Red Bull včera potvrdil, že Adrian Newey odejde na začátku příštího roku. Podle Ralfa Schumachera to není poslední odchod z týmu.

„Red bull se rozpadá a jedinou odpovědnost za rozpad Red Bullu nese Christian Horner, který se drží u moci,“ řekl Ralf Schumacher pro německou Sky.

„Je to vlastně tak, že Christian Horner předpokládá, že všechny ty lidi kolem sebe nepotřebuje.“

Podle Schumachera je Horner přesvědčen, že má „lepší představu“ o tom, „jak by měla formule 1 nebo jeho tým vypadat, a má také plnou podporu, zejména z Thajska. A ti mají na celé věci většinu. Proto je to teď takové, jaké to je.“

Podle Schumachera budou Neweyho následovat další lidé. „Max Verstappen tým opustí. Spolu s dalšími dobrými inženýry, kteří odejdou jinam, někteří z nich s Adrianem Neweyem.“

Schumacher má jasno o tom, kam Newey zamíří. „Věřím, že v roce 2026 bude jezdit ferrari navržené Adrianem Neweyem.“

Dávám Red Bullu ještě dva roky

Předpokládá, že Verstappen „má jiné možnosti“, přestože má smlouvu do roku 2028. Je známo, že o úřadujícího mistra světa usiluje Mercedes. Pro Schumachera už není otázkou zda, ale pouze kdy: „Stane se to příští rok, nebo přespříští? Ale jsem si jistý, že Red Bull opustí.“

„Dávám Red Bullu ještě dva roky, a pokud zůstanou s Hornerem, tým se propadne do průměrnosti. Jsem si tím naprosto jistý.“