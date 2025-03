Red Bull se podle Marka chystá svolat „válečnou poradu“

Již předsezonní testy v Bahrajnu naznačily, že forma Red Bullu pro úvod letošní sezony bude více podobná té, kterou měl rakouský tým ve druhé polovině loňského ročníku, než aby dominoval jako třeba v roce 2023.

První dva závody tento předpoklad víceméně potvrdily, když Red Bull zcela evidentně zaostává za McLarenem, který momentálně udává tempo celému startovnímu roštu.

Red Bull má rovněž problém s tím, že body získává pouze Max Verstappen, kterému jeho týmový kolega Liam Lawson nestačí. Zatímco u Nizozemce se zdá, že zatím dokázal na maximum využít všech příležitostí, díky čemuž je v pořadí jezdců druhý, Novozélanďan má na svém kontě stále nulu.

„Tento týden se v Milton Keynes uskuteční schůzka, na které se bude diskutovat o tom, kdy a jak můžeme naši ztrátu smazat,“ řekl Marko ve vysílání německé mutace televize Sky.

„Do té doby jde o to, abychom získali co nejvíce bodů. Máme obavy, ale není to tak, že bychom házeli ručník do ringu,“ poznamenal Rakušan.

V případě Verstappena chce tým řešit i to, proč úřadující šampion nedokázal v Číně při využívání střední sady pneumatik držet tempo s nejlepšími.

„Na tvrdých pneumatikách jsme byli stejně rychlí jako jezdci na čele. Na první sadě pneumatik jsme závod ztratili. Trochu nešťastný byl i start, po kterém Max ztratil. Kdybychom v úvodu neztratili dvě místa, mohli jsme skončit na stupních vítězů,“ je přesvědčen Marko.