Red Bull se ohradil proti tvrzením, že úmyslně skrývá svoji pravou rychlost

Představitelé Red Bullu odmítli, že by kvůli obavě ze změny pravidel rakouský tým úmyslně jezdil pod své možnosti.

S odkazem na menší náskok Red Bullu oproti konkurenci v nedělní Velké ceně Austrálie, než mnozí čekali, George Russell z Mercedesu prohlásil, že jezdci rakouské stáje úmyslně jezdí pod své limity.

Důvod? Podle Brita tak činí z toho důvodu, aby nedonutili FIA ke změně pravidel s cílem udržet vyrovnanost šampionátu.

Netrvalo dlouho a proti těmto názorům se Red Bull velmi rychle ohradil.

„To je od něj velmi velkorysé,“ řekl na adresu Russella šéf Red Bullu Christian Horner, kterého citoval web Racingnews365.

„Jelikož se jednalo o závod na jednu zastávku, a to prakticky od začátku, tak tam byl element šetření pneumatik. Navíc na Checovi bylo vidět, že se nedrží zpět. Určitě jen tak nekroužil a nejezdil schválně o sedm desetin pomaleji jen proto, aby neukázal rychlost. Startovní pole bylo určitě o něco vyrovnanější,“ prohlásil Horner.

Není nutné riskovat

K názoru Russella se vyjádřil i lídr šampionátu Max Verstappen.

„Myslím, že by s tím stejně neměli co udělat (FIA a F1),“ uvedl nizozemský pilot v podcastu BBC Chequered Flag.

„Snažíme se dělat to nejlepší, co je v našich silách. Pokud jde o vývoj vozu, ale je také o kontrolování tempa v závodě. Nevěděli jsme, jak dlouho tvrdé pneumatiky vydrží, takže šlo jen o to, abychom s nimi dojeli až do cíle,“ přiblížil Verstappen.

„Není třeba se snažit získat půl vteřiny za kolo a ničit si pneumatiky až do konce, protože nikdy nevíte, co se může stát. Ať už je to safety car či červená vlajka. Není nutné riskovat,“ dodal.