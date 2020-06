Red Bull se neobává snižování rozpočtového stropu ve F1

Formule 1 minulý týden schválila změny pravidel, díky kterým v průběhu následujících let dojde k postupnému snižování rozpočtů týmů a většímu vyrovnání startovního pole.

V roce 2021 budou týmy za rok moci utratit 145 milionů dolarů, o rok později se hranice sníží na 140 milionů a v roce 2023 na 135 milionů dolarů. Přední týmy, mezi které se kromě Red Bullu řadí ještě Mercedes nebo Ferrari, se proto musí připravit na utahování opasků.

Red Bull přitom rozpočtový strop podporoval. „Myslím, že se musíte podívat, co je pro podnikání správné a vlastní zájem je někdy převážen zájmem sportu,“ řekl Horner pro Motorsport.com.

„Podíval jsem se na celkový obrázek. Ať už budou pravidla jakákoliv, je na nás, abychom se jim přizpůsobili a zajistili, že budeme co nejvíce konkurenceschopní. V průběhu let jsme v tom byli úspěšní a při těchto technických, sportovních a finančních pravidlech to budeme muset znovu využít,“ dodal.

Snížení celkového rozpočtu týmu se projeví také propuštěním některých zaměstnanců. Red Bull má však řadu aktivit také mimo F1 a podle Hornera proto bude možné zaměstnance přesunout k jiným projektům, aniž by přišli o práci.

„Nevyhnutelně to bude mít vliv na složení týmu, my ale máme ještě další aktivity. Máme další synergické projekty a pokročilé technologie, které rostou. Lidé jsou naším největším přínosem a tam, kde to bude možné, se budeme snažit chránit co nejvíce pracovních míst.“

Plánované změny ve formuli 1 přitom podle Hornera budou celkově pozitivní, i když se to projeví až po odeznění prvotních komplikací.

„Zabezpečuje to týmové náklady. Stále musíme vyřešit otázku příjmů, myslím ale, že náklady jsou tím podstatně snížené a pod kontrolou. Díky plánům na dalších pět let bude F1 zajímavější pro vnější investice, investory a sponzory,“ vidí Horner další pozitiva.

„Myslím si, že to snad určitým způsobem pomůže ochránit menší týmy a doufejme, že tyto nové technické předpisy zároveň pomohou vyrovnanějšímu závodění, což je určitě cílem a záměrem.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson