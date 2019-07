Red Bull se na nás dotahuje, uvědomuje si Binotto

„Musíme být schopni bojovat o první pozici v každém závodě, ať už je okruh jakýkoliv,“ řekl Binotto při zhodnocení britské grand prix.

„V Británii to tak nebylo a a není pochyb, že je to zklamáním.“

Mezi Bottasem a Leclercem to po kvalifikaci byly jen setinky sekundy, ale Monačan řekl, že nepočítá s tím, že by v závodě Ferrari Mercedesu stačilo. To se také potvrdilo.

„Řekl bych, že po kvalifikaci jsme očekávali lepší výsledek, ale tempo nebylo dost dobré. Myslím si, že je toho hodně, co je potřeba zlepšit,“ pokračuje Binoto.

Šéf Ferrari si také všímá rostoucí formy Red Bullu. „Když se podívám na poslední dva závody, tak se určitě zlepšili. Vyhráli v Rakousku a v závodě (v Silverstonu, pozn. redakce) byli velmi konkurenceschopní.“

„Poslední dva závody ukázaly, že náš balíček a jejich balíček jsou velmi blízko. Dává nám to ještě větší motivaci, protože se musíme dále zlepšovat.“

Foto: Getty Images / Charles Coates