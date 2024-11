Red Bull se musí dát dohromady, vyzývá Jos Verstappen navzdory tomu, že jeho syn získal titul

Max Verstappen se během uplynulého víkendu v Las Vegas stal počtvrté v kariéře mistrem světa.

Letošní sezona sice nebyla z jeho pohledu tak jednoduchá jako ta loňská, kdy dokázal vyhrál 19 z 22 závodů, ale i přesto si dokázal letošní titul zajistit dva závodní víkendy před koncem stále ještě probíhajícího ročníku.

Verstappen se přitom musel vyrovnat nejen s poklesem formy jeho vozu, ale i s tím, že vnitřní vztahy uvnitř Red Bullu nejsou zdaleka ideální. Kritikem poměrů uvnitř rakouského týmu, které nespíš vedly i odchodu několika jeho významných pracovníků, je pak především Verstappenův otec Jos.

Bývalý pilot F1 během sezony otevřeně kritizoval šéfa Red Bullu Christiana Hornera a k tomu, aby se dal tým pořádně dohromady vyzývá Nizozemec i nyní, kdy je o držiteli jezdeckého titulu již rozhodnuto.

Na otázku, zda má Max Verstappen šanci získat s Red Bullem i další tituly, totiž pro oficiální web svého syna odpověděl následovně:

„Na to vám nikdo neodpoví. Samozřejmě doufáme, že to dokáže, ale nemá nejrychlejší auto, jinak by vyhrával všechny závody. Věci se musí zlepšit, aby byl příští rok konkurenceschopný. Tým ví, co je třeba změnit, takže je na nich, aby to dali dohromady.“

Verstappen starší rovněž popsal, jak rozhodující závod v Las Vegas, kterého se kvůli nemoci osobně nezúčastnil, prožíval.

„Byl jsem nervózní, vzbudil jsem se ve čtyři ráno a nemohl jsem usnout. Vždycky je tam napětí, ale Max to zvládl. Možná ne tak, jak by si přál, ale hlavní je, že to dokázal,“ přiblížil bývalý pilot Benettonu či Minardi, které zároveň vybral z jeho pohledu nejlepší moment končící sezony.

„Tím nejúžasnějším okamžikem byl závod v Brazílii. Tím, jak se posouval zezadu a v posledních deseti kolech zajížděl nejrychlejší kola, v mých očích zpečetil titul,“ řekl Jos Verstappen k triumfu svého potomka na Interlagosu.