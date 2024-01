Red Bull: Samotným kopírováním našeho vozu nás konkurence nedožene

Red Bull si v posledních dvou sezonách užíval velkou nadvládu, díky které vyhrál 38 ze 44 odjetých závodů.

Vedle pravidelně vynikajících výkonů Maxe Verstappena rakouský tým těžil především ze skvěle fungujícího vozu, kterým se konkurenční týmy při vývoji vlastních monopostů nechávají inspirovat.

Technický ředitel Red Bullu Pierre Waché nicméně tvrdí, že pouhým kopírováním konkurenti stáj z Milton Keynes, pro kterou pracuje, výkonnostně nedostihnou.

„Myslím, že je to možné kopírovat, ale v každém oboru na světě, pokud je technický, není aspekt 'jak něco udělat' tím hlavním. Nejdůležitějším aspektem je 'proč'. Pokud nevíte 'proč', můžete kopírovat, co chcete, ale ve výsledku je lepší zůstat u toho, čemu rozumíte,“ prohlásil v rozhovoru pro Autosport Waché.

Francouzský inženýr sice přiznává, že kopírování je v F1 běžnou praxí, které se dopouští i samotný Red Bull, ale zároveň upozorňuje na to, že i při něm je vždy důležité pochopit, proč je dobré se daným řešením inspirovat.

„Některé věci také kopírujeme. Možná někdy kopírujeme špatné věci, ale člověk se inspiruje tím, co vidí u ostatních. Je to jako Darwinův efekt. Vidíte něco u ostatních, přidáte k tomu další nápad a rozvíjíte svůj koncept, své síly a své kapacity. Vždy v tom ale musí být prvek porozumění. Pokud jen kopírujete pro kopírování, nefunguje to. Musíte mít znalosti a také povědomí o tom, čeho chcete dosáhnout,“ dodal Waché.