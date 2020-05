Red Bull s Renaultem spolupracovaly na vývoji ventilátorů. Nemyslitelné, popisuje Horner

Renault a Red Bull na konci roku 2018 ukončily spolupráci. Vztahy mezi oběma stranami přitom byly již delší dobu napjaté i kvůli malé konkurenceschopnosti a nespolehlivosti pohonných jednotek Renault.

Do továrny týmu je přitom velmi obtížné se dostat, jelikož týmy si velmi střeží svá technická tajemství. V rámci Projektu Pitlane se ale týmy F1 spojily, aby pomohly britské vládě při vývoji a výrobě ventilátorů a přístrojů, které pacientům ve vážném stavu pomáhají dýchat.

Ventilátor, který spolu Renault s Red Bullem vyvinuly, nebyl uveden do provozu, protože podle britské vlády takový typ ventilátoru v současné době nebyl potřebný. Horner je přesto velmi hrdý.

„Oslovili jsme vládu, jakmile jsme viděli, že se tato krize blíží. A následně jsme se spojili s dalšími týmy. Identifikovali jsme projekt, ke kterému jsme byli určeni. A byli jsme k němu přiděleni s Renaultem. Byl jsem ohromen, když jsem viděl dobrovolníky, kteří tento projekt podporovali 24 hodin denně 7 dní v týdnu,“ řekl Horner.

„Pracoval na tom třeba náš šéf designér Rob Marshall. Myslím, že na tom pracoval tři celé noci za sebou.“

Red Bull měl při vývoji přímo v továrně v Milton Keynes lůžko z jednotky intenzivní péče a prototyp ventilátoru. Zaměstnanci Renaultu přitom podle Hornera bez problémů pracovali s členy Red Bullu na společném projektu, i když v minulosti byla mezi oběma týmy velká rivalita.

„V tu chvíli jde duch konkurence stranou, je to o nacházení řešení. Měli jsme tak lidi z Renaultu pracující v naší továrně. Byli ve svém týmovém oblečení v naší továrně. Za normálních okolností nemyslitelné,“ říká.

„Bob Bell (technický poradce Renaultu) pracoval s Robem Marshallem a přišli s řešením, které ohromilo průmysl. Nebyla to jen řešení, ale také rychlost, kterou formule 1 pracuje, protože řešení byla nalezena a vypracována přes noc. To, co by trvalo tři roky, se vlastně stalo za tři a půl týdne.“

Ventilátor od Renaultu a Red Bullu se nakonec nedostal do výroby ve větším množství, Horner přesto vidí pozitiva.

„Samozřejmě došlo k určitému zklamání, když jsme byli připraveni a nedošlo k další produkci. Když se ale zamyslíte, tak bylo nakonec vlastně dobře, že nebyly potřeba, protože to znamená, že je Národní zdravotní služba tak nepotřebovala a tyto nouzové ventilátory nebyly tak potřebné.

„Myslím, že to zdůraznilo vynalézavost formule 1, její schopnost řešit problémy, přijít rychle s prototypem a úpravami. Myslím, že to ukázalo všechna pozitiva sportu a některé z nejchytřejších inženýrů v zemi, kteří pracují ve formuli 1.“

Foto: Getty Images / Lars Baron