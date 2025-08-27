Red Bull s Palouem nejedná, odmítl Ganassi spekulace s tím, že by ho nerad viděl jako jezdce číslo dvě

Zaměstnavatel Álexe Paloua z IndyCar odmítl, že by Red Bull usiloval o služby čtyřnásobného mistra zámořského seriálu.
V posledních dnech se v mediálním prostoru objevila spekulace, podle které Red Bull sonduje varianty podepsat čtyřnásobného šampiona seriálu IndyCar Álexe Paloua s tím, že by se Španěl mohl stát týmovým kolegou Maxe Verstappena.
K této možnosti se nyní vyjádřil Chip Ganassi, tedy současný zaměstnavatel Paloua, podle kterého jde o zcela vymyšlenou spekulaci.
„Sám jsem to četl a nikdo v tom článku nebyl citován,“ uvedl podle agentury AP Ganassi.
„Mluvil jsem s Palouem a ten říká, že o tom s nikým nemluvil. Mluvil jsem také s jeho managementem a oni o tom nic nevědí... Myslím, že je to clickbaitový článek. Někdo by si zřejmě měl zdokonalit své investigativní novinářské schopnosti,“ dodal dále majitel a šéf slavné americké stáje.
Ganassi rovněž zpochybnil myšlenku, že by závodník ze seriálu IndyCar, který v zámoří za posledních pět sezon vyhrál čtyři tituly a letos přidal i triumf v Indy 500, měl mít zájem za každou cenu přestupovat do F1.
„Jsou tam dvě nebo tři (dobrá) místa, a kromě toho – nechtěl bych, aby (Palou) odešel a stal se někde druhým jezdcem...,“ poznamenal dále Ganassi s tím, že pro jezdce IndyCar již není F1 tak zajímavá jako dřív.
„Myslím, že obě disciplíny (F1 a IndyCar) jsou hodně specializované, a nechápu, jak by někdo mohl přejít od vítězství v největším závodě světa (Indy 500) k něčemu, co takovým závodem není,“ dodal.