Red Bull chystá na 15:00 prezentaci z New Yorku. Oznámí spolupráci s Fordem?

Red Bull chystá na 15. hodinu prezentaci svého vozu a letošní sezóny.

Red Bull je jedním z mála týmů, u kterého se letos nic zásadního nezměnilo. Zůstávají oba jezdci i šéf týmu.

Vůz RB18 vloni získal 17 vítězství a 28 pódií. Jak na tom bude jeho nástupce RB19? Tým uvádí, že dnes představí nový vůz, ale ten bude s ohledem na dobu nepochybně výrazně odlišný od toho, který uvidíme v testech nebo dokonce v prvním závodě.

Spolupráce s Fordem?

Pro prezentaci si letos Red Bull vybral poněkud neobvykle New York, což vyvolává spekulace, že součástí prezentace bude také oznámení nového partnera – Fordu.

Partnerství by bylo o dost volnější ve srovnání s tím, co se rýsovalo s Porsche. Americká automobilka by se stala regulérním partnerem Red Bullu zřejmě až od roku 2026, kdy přijdou nové pohonné jednotky. Red Bull si je vyvíjí sám a Ford by do projektu přinesl jen peníze výměnou za možnost pojmenovat motor. Loga Fordu by se však mohla na vozech objevit už nyní – což naznačují i informace, které kolují v italských médiích.

Prezentace začíná v 15:00 našeho času a živě ji můžete sledovat na videu výše.