Red Bull prý v Saúdské Arábii tak dominantní nebude

Vítěz prvního závodu sezony Max Verstappen má za to, že je pole v Džiddě vyrovnanější.

Max Verstappen (1./1.)

Nizozemský závodník dominoval v obou pátečních trénincích. Podle dat ze závodních simulací by však měl být závod těsnější než v Bahrajnu.

„Byl to pozitivní den, je tu ale dost věcí, které bychom měli zlepšit. Pole je semknutější, je to hodně o chování pneumatik. Obutí vás tu zatím úplně nenechá jet na hraně. V případě nižší teploty trati jsou časy poměrně vyrovnané. Je to něco jiného než v Bahrajnu,“ myslí si Verstappen.

Sergio Pérez (2./3.)

Mexičan se ve druhém tréninku potýkal s technickými problémy, což se projevilo i na jeho časech.

„Měli jsme jistý mechanický problém na voze. Do zítřka se nám to snad podaří vyřešit, zrychlíme a budeme mít lepší představu, jak si vlastně stojíme. Bylo to dnes trochu nekonzistentní. Celkově se ale zdá, že jsme silní. Konkurence tu ale určitě je,“ ví Pérez.