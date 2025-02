Red Bull prý není z přísnějších testů ohebnosti křídel nadšený. Stojí za změnou tlak McLarenu?

Minulý týden vyšlo najevo (a FIA to potvrdila), že letos dojde ke zpřísnění testů ohebnosti křídel. V případě zadních křídel se tak stane od začátku sezóny, ale reálně jde jen o dozvuky loňského roku a o nic zásadního.

V případě předních křídel jsou ale změny větší. Ke zpřísnění má dojít od Velké ceny Španělska. V pořadí devátý závod sezóny je na programu 1. června. FIA zvolila pozdější termín, aby týmy nemusely již vyrobená přední křídla vyhazovat.

Flexibilita křídel byla tématem velké části loňské sezóny. Red Bull a Ferrari se obrátily na FIA, aby prověřila legálnost křídel některých soupeřů (hlavním cílem byl samozřejmě McLaren). Federace pak v Belgii na přední křídla instalovala terčíky (nálepky), které už roky vídáme na zadních křídlech. Nakonec uvedla, že současné testy jsou vyhovující a žádný problém nevidí.

Týmy Ferrari a Red Bull na to reagovaly a pustily se do práce na vlastních řešeních. Podle některých názorů to vedlo ke zlepšení formy Ferrari v závěru roku. Samotné Ferrari ale nasazení nebo přínos nového křídla poněkud bagatelizovalo.

Red Bull měl problémy s korelací dat, a tak celou záležitost odložil. Během zimy ale podle webu autoracer.it, který na zpřísnění testů upozornil jako první, investoval mnoho času a peněz, aby zlepšil flexibilitu svého křídla. Nyní tyto prostředky přijdou z velké části vniveč.

Podle autoracer.it panuje mezi soupeři přesvědčení, že to byl právě McLaren, kdo vyvinul tlak na FIA, aby testy zpřísnila – po finále sezóny, v němž Ferrari prokázalo vynikající konkurenceschopnost a Red Bull ukázal známky překonání svých problémů s korelací.

Ohebnost křídel se testuje pomoci závaží. Úprava se nemá týkat samotných závaží, ale zmenšit se mají povolené hodnoty ohybu. Změna se dotkne jak vnitřních (ze 3 mm na 2 mm), tak vnějších klapek (z 15 mm na 10 mm).