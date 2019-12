Red Bull: První sezóna s Hondou předčila naše očekávání

Poradce Red Bullu Helmut Marko před letošní sezónou pro Red Bull a Hondu předpovídal vítězství v pěti závodech, Horner byl v očekáváních zdrženlivější.

Max Verstappen nakonec vyhrál tři závody a v konečném hodnocení sezóny obsadil třetí místo. Stejnou příčku v Poháru konstruktérů získal také tým, když získal 417 bodů.

Verstappenovým týmovým kolegou byl v první polovině sezóny Pierre Gasly, který pro tým získal 63 bodů. Od závodu v Belgii jej nahradil Alexander Albon a ten v devíti závodech získal 76 bodů.

„Myslím, že pro tým to byl přechodný rok. Musel to být, byla to první změna dodavatele motoru za třináct let. Spolupráce s Hondou fungovala velmi dobře už od prvního závodu v Melbourne, kde jsme získali stupně vítězů. S každým motorem, který nasadili, jsme se zlepšovali a zlepšovali,“ řekl Horner pro Motorsport.com.

„Spolehlivost byla velmi dobrá. Letos jsme kvůli technické závadě odstoupili pouze jednou, a to v Ázerbájdžánu. Tři pole positions, i když jsme udrželi jen dvě (v Mexiku startoval Verstappen čtvrtý kvůli penalizaci - pozn. redakce), tři vítězství a devět stupňů vítězů je skutečně působivá výkonnost letošní rok,“ zhodnotil.

„Skutečně to předčilo naše očekávání a v mnoha ohledech je vztah s Hondou fantastický. S každou verzí motoru se zlepšovala spolehlivost i výkonnost.“

Ve vyhlídkách na sezónu 2020 Horner věří, že v ní může Red Bull být důležitým hráčem.

„Myslím, že díky stabilitě pravidel můžeme být v roce 2020 silným týmem. Mercedes měl další silný rok, stále je více méně měřítkem. Zdá se ale, že se rozhodně přibližujeme,“ dodává.

„Myslím, že letos jsme celkově vyvinuli vůz dobře. Honda odvedla skvělou práci s každou novinkou na své pohonné jednotce. Víme ale, že musíme na Mercedes ještě stáhnout ztrátu a musíme stále tlačit.“

Foto: Getty Images / Francois Nel