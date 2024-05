Red Bull prožil v Monaku nejhorší víkend za dva roky. Podle Verstappena ale tým ví, co potřebuje zlepšit

Pokud nepočítáme odstoupení v Austrálii kvůli problému s brzdami, dokončil Verstappen letos všechny závody na stupních vítězů, a to nejhůře druhý. V Monaku tato série ale skončila.

A ačkoliv si Verstappen připsal v Monaku jen 8 bodů, zatímco druhý v průběžném pořadí Charles Leclerc letos poprvé vyhrál, stále se Nizozemec těší náskoku 31 bodů na jezdce Ferrari.

„Dojeli jsme tam, kde jsme startovali. Strategie byla zničena červenými vlajkami. Věděli jsme, že 77 kol na střední sadě bude opravdu náročných. Takže od prvního kola po restartu to bylo o tom jezdit v klidu o čtyři sekundy pomaleji. Byla to opravdu, opravdu nuda,“ řekl Verstappen.

Red Bull prožil nejhorší víkend od Velké ceny Bahrajnu 2022, kde ani jeden vůz nedokončil závod. Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez v Monaku skončil už v prvním kole, když se zapletl do hromadné kolize s piloty Haasu.

„Byl to pro nás opravdu náročný víkend, Checův (Pérezův) vůz byl nakonec velmi poškozen. Celkově víkend k zapomenutí, ale zároveň jsme se z něj hodně naučili.“

Monopostu RB20 neseděla charakteristika městského monackého okruhu. Podle Verstappena by se ale ve zbytku sezóny situace už neměla opakovat.

„Jediným pozitivem z tohoto víkendu je, že víme, co je naší velkou slabinou a na čem musíme opravdu zapracovat. Protože když to vyřešíme, nebo alespoň zlepšíme, okamžitě získáme spoustu času na kolo, to je slibné. Musíme to ale udělat.“