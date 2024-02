Red Bull prověřuje Hornerovo údajně nevhodné chování. Podnět na svého šéfa dal zaměstnanec

Nizozemský deník De Telegraaf dnes zveřejnil informace o tom, že Red Bull zahájil interní vyšetřování svého šéfa Christiana Hornera poté, co si na jeho chování stěžoval jeden ze zaměstnanců týmu.

„Poté, co byla naše společnost informována o určitých obviněních, bylo zahájeno nezávislé vyšetřování. Tento proces, který již probíhá, provádí externí specializovaný právník. Naše společnost bere tyto záležitosti mimořádně vážně a vyšetřování bude dokončeno co nejdříve. V tuto chvíli by nebylo vhodné se k věci dále vyjadřovat,“ uvedl podle De Telegraafu mluvčí Red Bullu.

Nizozemský list rovněž píše, že samotný Horner veškerá obvinění odmítl.

Pro úplnost dodejme, že Christian Horner stojí v čele týmu Red Bull od jeho vzniku, tedy od roku 2005. Od té doby Brit rakouský tým dovedl k šesti titulům mezi konstruktéry a k sedmi mezi jezdci.