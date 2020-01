Red Bull prodloužil s Verstappenem do roku 2023

Red Bull dnes překvapivě oznámil, že prodloužil s Maxem Verstappenem smlouvu do konce sezóny 2023.

Letošní sezóna měla být plná spekulací o složení jezdeckých sestav především větších týmů pro rok 2021. Smlouvy totiž na konci roku končí většině jezdců. Ferrari doslova pár hodin před Vánocemi oznámilo, že Charles Leclerc zůstává do konce roku 2024. Nyní se přidal také Red Bull.

„Jsem velmi rád, že jsem prodloužil své partnerství s týmem,“ uvedl Verstappen. „Red Bull mi věřil a dal mi příležitost začít ve formuli 1, za kterou jsem byl vždy vděčný.“

„Přišla Honda a pokrok, kterého jsme dosáhli za posledních 12 měsíců, mi dává ještě větší motivaci a přesvědčení, že můžeme společně vyhrát.“

„Chci vyhrát s Red Bullem a našim cílem je samozřejmě bojovat společně o mistrovství světa.“

„Pro tým je to fantastická zpráva,“ řekl Christian Horner. „Max dokázal, jak velkým přínosem je pro tým. Věří v partnerství, které jsme vytvořili s Hondou a jsme rádi, že jsme s nim prodloužili náš vztah.“ Horner také připomněl důležitost kontinuity s ohledem na velké změny pravidel v příštím roce.

Verstappen má v týmu dobré zázemí a jistý post týmové jedničky. Do Ferrari by vedle Leclerca zřejmě nešel a situace u Mercedesu je ve hvězdách. Lewis Hamilton se ještě nerozhodl, zda smlouvu prodlouží, ačkoliv podle posledních vyjádření je to pravděpodobné. Mercedes už dříve uvedl, že dokud se šestinásobný mistr světa nerozhodne, nebude tým jednat s jinými jezdci.

Foto: Getty Images / Charles Coates