Red Bull přivezl do Las Vegas špatné zadní křídlo a trápí ho také velká degradace

Max Verstappen skončil ve druhém tréninku až na 17. místě. Své nejrychlejší kolo zajel na střední směsi. V kvalifikační simulaci chyboval a další pokus pak přerušily červené vlajky, když na trati zastavil Alex Albon. Red Bull také jel s nižším výkonem motoru.

Přesto ale na rovinkách ztrácí. Podle Autosportu to dělá na McLaren a Mercedes okolo 7 km/h.

Podle Auto Motor und Sport má Red Bull v Las Vegas zadní křídlo s příliš velkým odporem. „Do zítřejšího rána budou muset z Anglie přiletět s plošší verzí,“ píše německý web.

Autosport tuto verzi potvrzuje, ale odlišné zadní křídlo na cestě není. Pro britský web to potvrdil přímo Helmut Marko.

„Nemáme jiné zadní křídlo, menší zadní křídlo, jak ho vidíme u našich konkurentů. Určitě by to bylo užitečnější,“ řekl Marko. Na přímou otázku, zda existuje šance, že by z Milton Keynes přiletěli s jiným zadním křídlem, odpověděl Marko „ne“.

„Některá kola byla konkurenceschopná, ale zadní pneumatiky pak začaly mizet. Byly tam záblesky rychlosti. Musíme jen najít konzistenci. Potřebujeme lepší vyvážení. Na jedno kolo se můžeme zlepšit, ale na dlouhé trati je opotřebení pneumatik v tuto chvíli problém.“

Marko ale přesto nebyl pro zbytek víkendu úplně pesimistický. „Zítra je jiný den. Už jsme to viděli mnohokrát. Někteří jsou nejrychlejší v pátek nebo ve čtvrtek, ale to ještě neznamená, že jsou rychlí v závodě... Určitě ale uděláme rozumný krok.“

„Je to kluzké a myslím, že jsme hodně bojovali s tím, aby pneumatiky fungovaly, zejména v průběhu jednoho kola,“ řekl Verstappen.

„Jízda na větší vzdálenost začala trochu konkurenceschopněji, ale i tam si myslím, že musíme doladit pár věcí. V rychlosti na jedno kolo ale ztrácíme poměrně dost.“

„Samozřejmě jsou tady dost unikátní podmínky a je tu velká zima. Ale nakonec je to pro všechny stejné, takže se musíme pokusit pochopit, co momentálně děláme špatně.“