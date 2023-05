Red Bull představil speciální zbarvení pro Miami. Vymysleli ho fanoušci

První ze tří letošních amerických závodů přinese i první ze tří letošních speciálních zbarvení RB19.

Red Bull bude ve všech letošních amerických závodech (Miami, Austin, Las Vegas) jezdit se speciálním zbarvením. S nápady na zbarvení mohli přijít fanoušci v rámci soutěže The Mark Your Mark Initiative, kterou Red Bull vyhlásil na začátku sezóny.

První kolo soutěže vyhrála argentinská studentka grafického designu Martina Andriano. Porota v čele s šéfem týmu Red Bull Christianem Hornerem vybrala její návrh, který se vyznačuje růžovými, fialovými a modrými doplňky k obvyklému zbarvení vozu RB19.

„Pro tým je důležité, abychom dokázali zapojit naše fanoušky do toho, co děláme, a poskytnout jim jedinečné příležitosti, jako je tato. Myslím, že Martina, odvedla skvělou práci a zbarvení vypadá neuvěřitelně, když ho vidíte v reálu,“ řekl Christian Horner.

„Design zachovává étos toho, kdo jsme, ale zároveň představuje Miami na RB19. Až to auto uvidíte na trati, tak bude rozhodně vyčnívat. Jsem zvědavý, co lidé vymyslí pro Austin a samozřejmě Las Vegas, kde to bude určitě vzrušující.“