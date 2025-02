Red Bull představil kombinézy pro letošní sezonu

Red Bull vstupuje do letošní sezony s několika odlišnostmi. Poprvé od roku 2023 nevstupuje do nového ročníku v roli týmu, který obhajuje titul v Poháru konstruktérů, a stejně tak má obměněnou sestavu, když Sergia Péreze nahradil o 12 let mladší Liam Lawson.

Co se však nemění, to je design, se kterým se bude stáj z Milton Keynes prezentovat.

Ačkoliv si na zbarvení nového monopostu Red Bullu, jenž ponese označení RB21, musíme počkat do úterního večera, kdy v Londýně proběhne oficiální zahájení nové sezony, z dnes představených závodních kombinéz týmu pro sezonu 2025 je patrné, že se žádná revoluce nechystá.

Red Bull totiž i nadále setrvává u tmavě modré barvy a dominantou kombinéz zůstává jeho velké logo.

Naposledy však na overalech jezdců Red Bullu uvidíme logo Hondy coby dodavatele pohonné jednotky. Od příštího roku totiž bude rakouský tým sázet na vlastní motory, na jejichž výrobě se bude podílet také automobilka Ford.