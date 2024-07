Red Bull představil hypercar RB17 od Adriana Neweyho

Hypercaru RB17 bude vyrobeno jen 50 kusů. Výroba začne v příštím roce a každý kus bude stát přes 5 milionů liber.

Vůz má dvoumístné šasi z uhlíkových vláken. O pohon se stará 4,5litrový motor, který má poskytovat výkon 1000 koní, dalších 200 dodá elektromotor. Tato síla je přenášena na zadní kola přes šestistupňovou převodovku z uhlíkových vláken.

Majitel se může těšit na solidní dávku přítlaku, který v maximu dosáhne úrovně 1,7 tuny. O generování přítlaku se postará aktivní aerodynamika i přízemní (ground) efekt.

Vůz má podobně jako vůz F1 využívat několik druhů pneumatik – na nejextrémnějším konci je hladká pneumatika Michelin Confidential, která bude produkovat velké množství přilnavosti, ale je potřeba ji udržet v ideálním teplotním okně. Na opačném konci je pneumatika podobná tomu, co známe u silničních vozů.

Red Bull také chystá program pro majitele na různých okruzích.

Pro Adriana Neweyho je to druhý hypercar, na jehož vývoji se u Red Bullu podílel. Tím prvním byl Valkýrie ve spolupráci s Astonem Martin.

Newey bude pro Red Bull pracovat do začátku příštího roku. Poté skončí a zatím není jasné, kam zamíří – spekuluje se o Ferrari a v poslední době také o Astonu Martin.

Newey řekl, že „je možné“, že by RB17 mohla jednoho dne závodit ve WEC a v Le Mans, ale vyžadovalo by to „dost velké přepracování, zejména aerodynamiky“ a také jiný motor.

Označení RB17 není náhodné. Od svých počátků označuje Red Bull své vozy zkratkou RB a pořadovým číslem. V roce 2020 ale svět i formuli 1 zasáhla pandemie koronaviru. Příchod nových pravidel byl odložen a týmy v podstatě jen upravily stávající vůz. Po RB16 tak v roce 2021 následoval vůz RB16B. O rok později přišel vůz RB18, který byl už postaven podle nových pravidel. Číslo 17 zůstalo a Red Bull ho použil pro svůj hypercar.