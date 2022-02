Red Bull představí vůz jako první už 9. února

Red Bull předstihl všechny a představí svůj vůz už 9. února, což je o den dříve, než dosavadní „lídr“ prezentací Aston Martin, jehož monopost uvidíme o den později.

Vzhledem k tomu, že vůz bude představen velmi brzy, lze očekávat, že se bude lišit od toho, který bude v březnu závodit v Bahrajnu. Podobně na tom ale budou také ostatní týmy. Nikdo nechce odkrýt karty příliš brzy.

Zatím nevíme, jaký motor bude Red Bull pohánět. Reálně to samozřejmě bude i nadále Honda. Počkat si však musíme na jeho oficiální název. Red Bull si měl původně vyrábět motory sám, ale nakonec je bude do roku 2025 vyrábět Honda. Název pohonné jednotky by tak mohl zůstat stejný.

Nový vůz ponese název RB18. Stáj z Milton Keynes tak přeskočí číslo 17. Loňský vůz byl kvůli zmrazení vývoje šasi označován jako RB16B.