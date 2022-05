Red Bull postaví nový aerodynamický tunel, i když by Newey nejraději všechny tunely zakázal

V diskusích týmů, F1 a FIA občas probublá nápad zakázat aerodynamické tunely. Vývoj by pak probíhal jen v říši jedniček a nul v CFD simulacích – jedná se o simulace proudění kapalin založené na matematických výpočtech. Týmy už dnes CDF používají, ale následně se testuje také v tunelu.

Aktuálně se hovoří o roce 2030 jako o termínu, kdy by byly tunely zakázány, ale to se samozřejmě ještě může změnit.

Dva týmy F1 aktuálně staví nové tunely, aby se vyrovnaly špičce – McLaren s tím začal po příchodu Andrease Seidla, Aston Martin poté, co Racing Point koupil Lawrence Stroll. V případě týmu ze Silverstonu se investice neomezují jen na aerodynamický tunel, ale staví se celá nová továrna.

Termín dokončení je u obou projektů začátek příštího roku. Vývoj vozu ovlivní samozřejmě až o rok později.

Podle Auto Motor und Sport se brzy připojí také Red Bull. „Jsme ve fázi schvalování,“ potvrdil Helmut Marko. Budova by měla stát v areálu Red Bullu v Milton Keynes do dvou let.

Současný tunel Red Bull funguje i nefunguje. Používání tunelů je už dlouho omezeno. Od loňského roku navíc existují mezi týmy rozdíly. Čím lépe na tom tým je v Poháru konstruktérů, tím méně může tunel používat – týká se to počtu spuštění v jednom cyklu i množství času v tunelu a doby, po kterou tunel fouká.

„Trvá nám příliš dlouho, než dosáhneme požadované rychlosti větru. A to nám výrazně ukrajuje relevantní čas v aerodynamickém tunelu, na který máme nárok,“ řekl Adrian Newey.

Legendární inženýr je znám tím, že je ze staré školy a používá dokonce rýsovací prkno. V tomto případě by ale dal větší šanci počítačům.

„Vše bych zaměřil na vývoj CFD. Bohužel na to není dostatek hlasů, i když by to bylo mnohem udržitelnější.“

Proti jsou zejména týmy, které investují nebo v nedávné době investovaly do stavby nového tunelu. Není to žádná legrace. Aerodynamický tunel stojí v přepočtu až 1,8 miliardy korun.