Red Bull poprvé od roku 2022 odjíždí z velké ceny bez bodu

Nepovedený víkend čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena začal už v sobotu, kde v kvalifikaci obsadil až sedmé místo poté, co svůj poslední pokus nemohl dokončit kvůli roztočenému Pierrovi Gaslymu.

V závodě pak Verstappen dojel jen do třetí zatáčky, kde jej zezadu sestřelil Andrea Kimi Antonelli a oběma jezdcům 18letý Ital v barvách Mercedesu ukončil závod.

Pro Verstappena je to letošní první odstoupení, když všech předchozích deset závodů dokončil na bodech. Ze závodu naposledy Verstappen odstoupil vloni v Austrálii, na vině bylo tehdy selhání brzd už v úvodu velké ceny.

„Je to zkrátka smůla, stejně jako včera v kvalifikaci. Celkově jsme ale tento víkend neměli skvělou rychlost, takže máme co analyzovat, jak můžeme ten příští víkend zvládnout lépe. Dnes to samozřejmě nebyl ideální výsledek,“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1.

Piloti McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri obsadili v Rakousku první dvě pozice a díky tomu se vzdálili Verstappenovi na čele průběžného pořadí. Mistr světa z posledních čtyř let ztrácí 46 bodů na Norrise a 61 bodů na Piastriho.

„Vždy se snažíme dělat maximum. Moje myšlení se nemění. V minulosti jsme toho hodně vyhráli. Občas musíte přijmout, že nevyhráváte a my se jen snažíme dělat to nejlepší. Doufejme, že se o tom (šancích Verstappena na letošní titul mistra světa) pak už lidé nebudou moc zmiňovat.“

Cunoda daleko za body

Júkimu Cunodovi se v Rakousku nepodařilo napravit špatný výsledek z kvalifikace a Japonec dojel daleko za body na šestnácté pozici.

Cunoda v sobotní kvalifikaci nezvládl postoupit z první části a startoval do závodu až z 18. pozice.

V závodě si polepšil jen o dvě příčky. Od sportovních komisařů během závodu navíc dostal 10sekundovou penalizaci za způsobení kolize s Francem Colapintem.

„V první řadě se omlouvám Francovi za manévr, který byl zbytečný. Byla to moje chyba a omlouvám se týmu za škody, které jsem způsobil a čas, který nás to stálo. Byl to hrozný den a teď si nejsem jistý, co dělám špatně,“ cituje Cunodu web grandprix.com.

„Je těžké najít důvod, proč se mi v tomto autě nedaří. Rychlost na jedno kolo se zlepšuje, ale při dlouhých jízdách mám pocit, že pneumatiky odcházejí velmi rychle každým kolem. Vypadá to, jako by trať požírala pneumatiky, je těžké přijít na to, proč tomu tak je.

„Chci se na to podívat s týmem a přijít na něco, co dělat jinak. Opravdu se snažím to napravit. Musím se soustředit na sebe a chci se zlepšit. Je to velmi frustrující, ale jsem v této situaci a musím ji vyřešit sám. Zároveň musím najít klíč ke zlepšení výkonnosti, ať už to bude v technice nebo přístupu k tomuto vozu.“