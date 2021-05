Red Bull popřel, že by Péreze využil ke zdržení Hamiltona

Verstappen, Bottas, Hamilton stavěli postupně v 35. až 37. kole. Sergio Pérez však zůstal na trati až do 51. kola. K mechanikům zajel až poté, co ho předjel Lewis Hamilton, který s tím neměl problém, i když byl poněkud zmatený a zlobil se, že Pérezovi nejsou signalizovány modré vlajky (Pérez byl samozřejmě ve stejném kole a regulérně na prvním místě).

Podle načasováni zastávky to vypadalo, že Pérez měl za úkol zdržet Hamiltona, což by však bylo kvůli kombinaci starých pneumatik a DRS hodně naivní.

„Bylo to spíše zaměřeno na to, abychom přezuli na měkkou pneumatiku a mohli se pokusit o nejrychlejší kolo,“ řekl Christian Horner, kterého cituje Autosport.

„Proto jsme jeli tak dlouho. Měkká pneumatika neměla vydržet dlouho a když ji dáte během jednoho kola zabrat, tak vydrží ještě méně.“

„Sergio byl na solidní čtvrté pozici, bez možnosti dostihnout auta před sebou a na auta za sebou měl náskok. Tak jsme si řekli: 'Dobře, spalme palivo, dostaňme se do bodu, kdy to bude rozumné až do cíle, a pokusme se o nejrychlejší kolo.‘“

Strategie Red Bullu zpočátku vyšla. Pérez v 55. kole zajel nejrychlejší kolo závodu, ale poté stavěli Bottas a Verstappen a překonali ho – Verstappenovi pak čas smazali kvůli traťovým limitům.

Hornera těší rostoucí forma Péreze. „Tady to bylo opravdu obtížné kvůli větru a tak dále, ale je vidět, že se mu závody daří, když je v čistém vzduchu.“

„Nezapomeňte, že se mu podařilo předjet Norrise, který ho předjel zcela mimo trať. Opět další nekonzistentnost, pokud jde o traťové limity.“

„Ale jakmile byl v čistém vzduchu, zajížděl v určitých momentech stejné časy jako vedoucí jezdci a zajížděl nejrychlejší kola. Mám radost z pokroku, kterého dosahuje. S přibývajícím časem a zkušenostmi to bude ještě lepší.“