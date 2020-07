Red Bull podle Verstappena čeká v Maďarsku hodně práce

Max Verstappen (8./7.)

Páteční tréninky na Hungaroringu ovlivnilo počasí. Podle předpovědi by se měly dešťové přeháňky objevit i během víkendu. Po suchém prvním tréninku začalo před tím druhým pršet. V průběhu odpoledních jízd pak déšť střídavě ustával a zesiloval.

V dopoledním suchém tréninku skončil Verstappen osmý se ztrátou 1,4 sekundy na Hamiltona, který přitom zajel čas na tvrdší sadě pneumatik než pilot Red Bullu.

„Nebylo to moc dobré. Musíme se podívat na spoustu věcí. Byla samozřejmě škoda, že ve druhém tréninku pršelo, jinak bychom se na to podívali. Čeká nás tedy spousta práce,“ řekl Verstappen.

Když byl dotázán na specifikování problémů, které vůz Red Bullu v Maďarsku má, řekl: „Jen celkové vyvážení. Musíme se na to podívat.“

Alexander Albon (13./bez času)

Také druhý pilot Red Bullu Alexander Albon ztrácel. V prvním tréninku skončil třináctý se ztrátou tří desetin na týmového kolegu.

„Není to jedna zatáčka, není to velká ztráta v konkrétním místě, všude jsou to kousky. Auto není úplně takové, jaké bychom si představovali a musíme zjistit, co se děje,“ řekl Albon.

„Myslím, že počasí nám trochu uškodilo. První trénink nebyl ideální a ve druhém jsme nic nemohli vyzkoušet. Dnes večer se budeme muset trochu podrobněji podívat na data a uvidíme, s čím můžeme přijít pro zítřek.“