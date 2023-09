Red Bull podle Hornera zkoušel všechno možné, ale nic nezabralo. Pro závod je skeptický

Red Bullu se v Singapuru vůbec nepovedla kvalifikace. Není to tak, že nezískal pole position, nebo neobsadil první řadu. Ani jeden z jezdců se nedostal do třetí části!

Neúspěch Red Bullu nebyl až tak šokující, protože se trápí celý víkend. Od Singapuru platí technická směrnice TD018, která více hlídá ohebnost předního a zadního křídla. Její vliv na výsledek ale Christian Horner odmítá.

Před kvalifikací uveřejnil Auto Motor und Sport informaci, že se Red Bull vrací ke staré podlaze, kterou v pátek testovali oba jezdci (každý v jednom tréninku) a také opouští nastavení, které vzešlo ze simulátoru a dává vůz opět níže. Vypadá to však, že simulátor se možná až tak nemýlil a RB19 byl nakonec v kvalifikaci až moc nízko.

„Ano, je velmi matoucí, že jsme přišli o tolik rychlosti,“ řekl Christian Horner pro Sky Sports.

„Auto prostě nereagovalo na změny – měli jsme nedotáčivost, přetáčivost, problémy s brzděním, jako bychom nedokázali dostat pneumatiky do správného pracovního okna.“

„Obvykle, když vidíte tak velkou ztrátu, je to proto, že pneumatika v podstatě vůbec nefunguje. Zkoušeli jsme různé věci s nastavením, zkoušeli jsme různé přípravy, ale prostě se to nepovedlo.“

„Dnes toho musíme hodně pochopit, abychom se to pokusili zvrátit. Zítra pro nás bude samozřejmě velmi těžké z těchto pozic na startovním roštu dosáhnout nějakého dobrého posunu vpřed, ale určitě se budeme velmi snažit.“

„Vůz, který tu máme, je v podstatě totožný s tím, který jsme měli před dvěma týdny v Monze a předtím v Zandvoortu.“

„Nemá to nic společného s technickou směrnicí, na autě se nic nezměnilo. V pátek jsme vyzkoušeli nový aerodynamický díl (podlahu, pozn. redakce) a u tohoto komponentu jsme se vrátili zpět, takže máme vyzkoušené nastavení. Ale na tomto okruhu, na tomto asfaltu, to bylo pro oba jezdce při snaze dostat pneumatiky do provozního okna velmi těžké.“

„Uvidíme zítra, nic nevzdáváme, ale startovat mimo první desítku na trati, kde se opravdu těžko předjíždí, je docela fuška.“

Verstappen si ve třetím tréninku kromě nedostatku přilnavosti v zadní části vozu stěžoval také na řazení. Podle Hornera se to ale zlepšilo. „Vyladili software a zdálo se, že to funguje mnohem lépe,“ řekl šéf Red Bullu.

„V Q1 šel po první jízdě do čela a pak.... jakmile se dostal do Q2, auto začalo narážet podlahou o povrch trati. Jezdci byli nespokojení a byly tam problémy, které jsme v první části neměli. Byli jsme úplně mimo.“

U Verstappena jsme viděli, že ani start z nižší pozice pro něj není při cestě za vítězstvím problém. V Singapuru se ale hůře předjíždí a pokud Red Bullu nepomohou odlišné podmínky či těžší vůz (s větším množstvím paliva), má jen málo možností. Vozy jsou totiž v režimu parc fermé.

„V první řadě musíme hodit zklamání za hlavu. Soustředit se na... za vším je nějaký důvod. Je potřeba pochopit, co je příčinou dnešního nedostatečného výkonu. Samozřejmě jsme omezeni v tom, co můžeme pro zítřek udělat.“