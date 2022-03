Red Bull podle Browna ničí jezdce

V McLarenu se už sešlo několik jezdců, kteří předtím pracovali pro Red Bull – Daniel Ricciardo, Carlos Sainz nebo v IndyCar Pato O'Ward.

Mexičan byl vyřazen pouhých šest měsíců poté, co se stal v roce 2019 součástí programu.

V sezóně 2020 pak závodil za tým Arrow McLaren SP IndyCar a od té doby v týmu zůstal. Vloni vyhrál v IndyCar dva závody a skončil celkově třetí.

O'Ward také na konci loňského roku dostal příležitost testovat vůz F1 a Brown již dříve uvedl, že doufá, že ho nasadí také do prvních pátečních tréninků v letošním roce.

„Když byl u Red Bullu, tak si myslím, že mu dal jen asi tři závody (ve F2 a Super Formuli). Ale když se podíváte na historii Red Bullu, kromě Maxe si nechali proklouznout mezi prsty několik skvělých jezdců,“ řekl Zak Brown pro The Race.

„Zničili několik těch, kteří na to podle mě měli, ale nedostali dostatek příležitostí. Ale vloni vyhráli šampionát, my ne, takže nemůžu říct, že by nevěděli, co dělají.“

„Ale jsou trochu brutální. Carlos je toho skvělým příkladem. Daniel už dokázal, jak je dobrý, ale rozhodl se odejít. Vettel odešel. Max je skvělý příběh a někdo, koho našli.... Albon, Gasly. Gasly vypadá jako zatraceně dobrý jezdec.“