Red Bull podezřívá soupeře, že do pneumatik vstřikují vodu

Auto na vodě, nebo bouře ve sklenici vody? V paddocku v Brazílii se objevila další kauza. Po mini-DRS McLarenu a mechanismu Red Bullu, kterým tým mohl (hypoteticky) měnit nastavení výšky vozu vpředu během parc fermé, se pozornost zaměřila na pneumatiky.

Podle Auto Motor und Sport a Autosportu Red Bull věří, že některé týmy (a to včetně McLarenu) vstřikují do pneumatik vodu. Tento trik má napomoci lepšímu chlazení pneumatik zevnitř při jízdě na delší vzdálenost. Voda se má vstřikovat přes ventily. Dokonce i malé množství vody dosáhne požadovaného účinku.

FIA už situaci vyšetřuje, ale oficiálně se k tématu nechce vyjadřovat. Za zavřenými dveřmi se však proslýchá, že jde jen o další bouři ve sklenici vody. Podobné kauzy pochopitelně odvádí pozornost a snižují soustředění daného týmu.

Připomeňme, že pneumatiky se jezdcům přidělují náhodně. Technici Pirelli je následně namontují do ráfků daného jezdce a po závodě zase provedou demontáž. Ventily jsou tak jedinou cestou, kudy by se mohla voda do pneumatiky dostat. V garáži každého týmu jsou ale inženýři Pirelli, kteří by si toho museli všimnout.

Navíc by šlo o riskantní postup. Tým by musel mít jistotu, že se voda během závodu (nebo krátce po něm) odpaří a technici Pirelli při demontáži nic nenajdou.

Paradoxem je, že týmy se běžně snaží spíše minimalizovat vlhhkost uvnitř pneumatiky, což pomáhá dosáhnout dokonalého maximálního tlaku v pneumatikách. Pravidla dokonce zakazují jakýkoliv proces, jehož účelem je snížit množství vlhkosti v pneumatice a / nebo v jejím plynu.

Podle Autosportu šéf F1 pro monoposty Nikolas Tombazis bedlivě sledoval odstranění pneumatik z ráfků po sprintu, aby se ujistil, že tam nejsou známky nějaké kapaliny.

A jak vlastně Red Bull něco podobného vůbec napadlo? Tým údajně experimentoval s vodou v pneumatikách již před mnoha lety. V té době ještě nebyl tento trik výslovně zakázán. FIA však tuto mezeru v pravidlech poté zatrhla technickou směrnicí. Někteří bývalí inženýři Red Bullu si pak mohli tento nápad odnést na své současné pracoviště u jiných týmů