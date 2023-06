Red Bull po pátku není v ideální formě

Podle Maxe Verstappena mají lídři šampionátu po chaotických pátečních trénincích co dělat. Auto se musí zlepšit na nerovnostech.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Max Verstappen (5./6.)

Vedoucí muž mistrovství světa prodloužený druhý trénink odjel na šestém místě. První volné jízdy byly výrazně zkráceny kvůli technickým problémům s TV přenosem.

„Nebyl to zrovna hladký den, v prvním tréninku se skoro nejezdilo. Pro všechny to nicméně bylo stejné. Alespoň štěstí, že ve druhém jsme odjeli dost kol.

Myslím, že v současnosti máme před sebou dost práce, auto není ve zrovna fantastické formě, a to hlavně na hrbolech a obrubnících.

Není to žádná katastrofa, ale musíme to vyladit. Zítra by mohlo pršet, což může kvalifikaci pěkně zamíchat. V neděli zase nejspíš bude sucho, s tím taky musíme počítat,“ předvídá Verstappen neobyčejný víkend.

Sergio Pérez (4./8.)

Rovněž Pérez má za to, že vůz Red Bullu ještě před kvalifikací potřebuje doladit.

„Myslím, že nám rychlost nechybí, musíme se jen ujistit, že máme vůz dobře nastavený, dneska to bylo dost ve spěchu. Máme hodně dat k nastudování, musíme se zlepšit, ostatní týmy vypadají silně. Uvidíme zítra,“ řekl Pérez.