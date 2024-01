Red Bull: Plánované větší využití aktivní aerodynamiky by mělo být pouze záplatou na možné problémy nových vozů

F1 se od roku 2026 chystá ve vyšší míře využívat aktivní aerodynamiky. Podle Red Bullu by tím však neměly být řešeny problémy, které se u nadcházející generace monopostů mohou objevit.

Od roku 2026 začnou platit nová technická pravidla, která se týkají jak pohonných jednotek, tak samotných monopostů.

Velkou změnou oproti současnému stavu bude v případě pohonných jednotek poměr výkonu, který bude generován spalovacím motorem a elektromotorem. Ten nově bude mít hodnotu 50:50.

Některé týmy, mezi kterými nechybí ani Red Bull, nicméně přiznaly obavy, zda byla pravidla nastavena správně. Rakouský tým s odkazem na vlastní simulace uvedl, že novým pohonným jednotkám bude na konci rovinek docházet energie.

V kontextu toho, že se F1 chystá od roku 2026 ve větší míře využívat tzv. aktivní aerodynamiky, mj. kvůli snížení odporu na rovinkách, však technický ředitel Red Bullu Pierre Waché vyzývá k tomu, aby pohyblivé prvky monopostů nebyly jen rychlým řešením pro možné problémy nadcházející generace vozů.

„Rychlost (nových vozů, pozn. red.) může na rovinkách postupně klesat, což není dobré. FIA proto spolupracuje s týmy na tom, jak bude energie rozložena, aby to pro jezdce nebylo tak nepříjemné a aby byl rychlostní profil v průběhu kola co nejlepší,“ uvedl Waché, kterého cituje Autosport.

„Navíc lidé z FIA také pracují na tom, aby vozy měly menší odpor vzduchu a měly menší přítlak. Když máte menší přítlak, získáte více energie, protože strávíte více času v zatáčkách a v brzdných zónách, zatímco na rovinkách je to naopak,“ poukázal francouzský inženýr.

Na dotaz, jak by tomu mohla přispět aktivní aerodynamika, Waché prohlásil:

„Nemůžete dát záplatu na záplatu, abyste něčeho dosáhli. Musíte se na problém podívat z většího nadhledu a říct si: ‘Jak to vyřeším a jak vyřeším svůj problém? Jakou vlastnost auta potřebuji, abych něčeho dosáhl?‘ Pokud k vyřešení některých věcí potřebujete záplatu, můžete to udělat i později. Nikdy ale nezačínejme s opravou jako prvním řešením. Jinak to nikdy nebude fungovat,“ je přesvědčen klíčový muž Red Bullu, podle kterého navíc může větší využití aktivní aerodynamiky jít proti snaze dosáhnout nižší hmotnosti vozů.