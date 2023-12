Red Bull: Pérez může o místo v našem týmu pro sezonu 2025 přijít. Záleží na jeho výkonech

Sergio Pérez se letos sice stal vicemistrem světa, díky čemuž pomohl Red Bullu dosáhnout na historický double v hodnocení jezdců, ale na druhou stranu jeho výkony nebyly vždy ideální. Důkazem toho je i skutečnost, že za svým kolegou Maxem Verstappenem v roce 2023 zaostal o propastných 290 bodů.

Kvůli poklesu výkonnosti Péreze v průběhu letošního roku se poměrně značně spekulovalo o tom, zda Red Bull mexického pilota před sezonou 2024 předčasně nenahradí. K tomu však nedošlo, takže se brzy 34letý závodník může těšit na čtvrtou sezonu v barvách rakouské stáje.

„Myslím, že jsme v luxusní pozici, protože nikam nespěcháme. Máme spoustu možností a řekl bych, že Checo může po příští sezoně svoji sedačku ztratit,“ uvedl podle Autosportu šéf Red Bullu Christian Horner ohledně jezdecké sestavy pro ročník 2025, v níž má jisté místo zatím pouze Verstappen.

„Pérez je tím, koho podporujeme. Je to náš jezdec pro rok 2024. A pokud odvede skvělou práci i v příštím roce, není důvod, proč bychom mu neprodloužili smlouvu do roku 2025. Bylo by to ale čistě na základě toho, co předvede po větší část sezony,“ nechal se slyšet Horner, který je přesvědčen, že v příštím kalendářním roce již převaha Red Bullu nebude tak zdrcující. Pokud by se to potvrdilo, je jasné, že v takovém případě by tým potřeboval dva jezdce, kteří budou podávat dobré výkony.

„Myslím, že být Maxovým týmovým kolegou je těžké. Musíte mít určité odhodlání a charakter, abyste byli připraveni jít proti Maxovi. Avšak vzhledem k tomu, že se jezdecké pole sbližuje, je jasné, že potřebujete mít dva jezdce co nejblíže u sebe. Checovo závodní tempo bylo ve spoustě případů velmi silné. Nicméně jeho výkony v kvalifikaci jsou oblastí, na kterou se musí přes zimu zaměřit,“ dodal boss Red Bullu.