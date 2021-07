Red Bull oficiálně požádal FIA o přezkoumání trestu pro Hamiltona

Red Bull už po nehodě nevyloučil, že podnikne ve věci další kroky. Sportovní komisaři sice uznali, že vina byla „převážně“ na straně Hamiltona, ale ne zcela... proto také dostal relativně mírný trest v podobě penalizace 10 sekund.

Red Bull to však vidí jinak a je pořádně naštvaný – nejen kvůli závažnosti nehody – sportovní i „zdravotní“ (Verstappen musel na kontrolu do nemocnice poté, co zažil přetížení 51 G), ale také kvůli škodám, které spočítal na 1,8 milionu dolarů.

FIA dnes potvrdila, že Red Bull podal žádost o přezkoumání penalizace. Sportovní komisaři, zástupci týmů a jezdci se sejdou ve čtvrtek v 16:00 prostřednictvím videokonference.

Podle pravidel formule 1 se nejprve sejdou stewardi, aby zvážili, zda by mělo dojít k přezkoumání. Aby k tomu mohlo dojít, musí Red Bull předložit nové a významné informace, které stewardi při svém původním rozhodnutí nezohlednili.

Podle spekulací by mohl Red Bull předložit GPS data, která ukazují, že Hamilton vjel do zatáčky rychleji, než v předešlých částech víkendu.