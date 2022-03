Red Bull očekává vývojovou válku. Komplikací je rozpočtový strop

Red Bull připouští, že má problémy s hmotností svého vozu. Brzy mají přijít změny.

„Ferrari je vůz, který je vždy rychlý, za všech podmínek – bez ohledu na teplotu nebo pneumatiky,“ řekl Helmut Marko pro Servus TV.

„Náš vůz je určitě náročnější na ladění, ale v Imole se nám podaří trochu snížit hmotnost. Mělo by nám to přinést výraznou časovou výhodu, jinými slovy časový zisk.“

„Myslím, že jsme v dobré pozici, ale ve Ferrari máme téměř rovnocenného soupeře. Leclerc jezdí v letošní sezoně naprosto bezchybně, takže to bude vzrušující rok.“

Marko se zdráhá předpovědět, jak se Red Bullu povede v Albert Parku, ale přesto očekává napínavý závod.

„Myslím, že to bude víceméně jako tady. Jde o to, kdo dokáže co nejlépe nastavit auto. Trať nám v minulosti vyhovovala, ale je obtížná. Pravděpodobně to bude opět mimořádně napínavé.“

Při vývoji nepůjde ani tak o množství dílů, ale o efektivitu. Vše totiž komplikuje rozpočtový strop, což připouští i Adrian Newey.

„Bylo to opravdu těsné, že?“ řekl Newey po závodě televizi Sky Sports F1 „Zdálo se, že výkony našeho vozu a vozu Ferrari byly po celý závod naprosto totožné.“

„Myslím, že teď to bude velká vývojová válka, ale bude to také vývojová válka s jednou rukou svázanou za zády, s omezením nákladů. S rozpočtovým stropem se musíme více soustředit na to, co a kdy přivezeme. Bude to jiné, ale stejně zajímavé.“