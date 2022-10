Red Bull o De Vriesovi uvažoval už před Monzou, prozradil Tost

V průběhu víkendu v Suzuce AlphaTauri potvrdila, že vedle Júkiho Cunody bude v příštím roce jezdit Nyck de Vries.

Nebylo to až tak velké překvapení, protože De Vries byl spojován s AlphaTauri poté, co bylo zcela jisté, že Colton Herta nezíská super licenci. Pokud by však někdo tohle jméno vytáhl v souvislosti se sesterským týmem Red Bullu před pár měsíci, byla by to hodně divoká spekulace.

„Je rychlý,“ řekl o De Vriesovi Franz Tost. „Znám jeho historii. Viděl jsem ho v motokárách, vyhrál, myslím, že to bylo v letech 2010 a 11, mistrovství Evropy a světa v motokárách.“

„Pak byl opravdu úspěšný ve všech kategoriích, kde závodil. Vyhrál ve Formuli Renault, vyhrál v GP3, vyhrál ve Formuli 2 a také vyhrál mistrovství světa ve Formuli E. Proto si myslím, že je to velmi zkušený jezdec, který si zaslouží být ve formuli 1, a my se opravdu těšíme, až bude sedět v našem voze.“

AlphaTauri o De Vriesovi uvažovala ještě předtím, než měl možnost debutovat v F1 při Velké ceně Itálie, kde u Williamsu nahradil nemocného Alexe Albona.

„Monza byla důležitá, ale neotevřela nám oči, protože Nyck byl v hledáčku už předtím,“ potvrdil Tost. „Zvláštní okolnosti, že ostatní jezdci opustili týmy, pak to, že se Red Bull rozhodl, že od roku 2024 nebude závodit s Pierrem Gaslym, to vše nás přivedlo k rozhodnutí, že Nyck De Vries je nejlepší možností a že do týmu docela dobře zapadne.“