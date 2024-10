Red Bull: Nutnost upravit zadní křídlo ovlivňuje formu McLarenu

V letošní zářijové Velké ceně Ázerbájdžánu na sebe vozy McLarenu upozornily nezvykle flexibilním zadním křídlem, které de facto fungovalo jako mini DRS.

Konkrétně šlo o to, že se zadní křídlo od určité rychlosti (cca 270 km/h) ohýbalo, čímž vznikaly na obou koncích mezery mezi křídlem a DRS klapkou.

Toto řešení, které mohlo McLarenu díky snížení odporu pomáhat k dosažení vyšších maximálních rychlostí, se rychle dostalo do hledáčku konkurenčních týmů. Především Red Bullu a Ferrari, jelikož podle nich neodpovídalo pravidlům.

FIA nakonec uznala, že je tzv. mini-DRS problém a nařídila McLarenu (plus ještě několika dalším, nejmenovaným týmům) zadní křídlo upravit.

Ačkoliv McLaren po úpravě křídla tvrdí, že šlo o marginální záležitost, která jeho výkonnost neovlivnila, šéf Red Bullu Christian Horner má však jiný názor.

„Drobné detaily dělají rozdíl, zejména když se vozy výkonnostně přiblížily,“ prohlásil Horner, kterého cituje Autosport.

„Jde o marginální výhodu. O tom formule 1 je. Nevyhnutelně z toho (upřesnění FIA, co lze a nelze používat, pozn. red.) vyplyne nějaký rozdíl. Jak podstatný bude, to se bude lišit okruh od okruhu,“ uvedl dále boss Red Bullu.

S tímto tvrzením však šéf McLarenu Andrea Stella nesouhlasí, a to i v kontextu toho, že vedle jím vedeného týmu musely úpravy udělat i jiné stáje.

„Naše zadní křídlo bylo po Baku upraveno, přičemž nám FIA poskytla určité reference ohledně toho, co by chtěla vidět. Z hlediska výkonu vozu jde ale o opravdu zanedbatelný prvek. Žádná změna formy, ať už k horšímu či k lepšímu, by s tím neměla být spojována. A myslím, že se to netýká jen McLarenu, ale jakéhokoliv týmu, který byl požádán o tuto úpravu zadního křídla,“ nechal se slyšet italský inženýr.