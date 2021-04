Red Bull neusíná na vavřínech. Nové díly přiveze už do Imoly

„Nějaká vylepšení chystáme už pro Imolu, další na následující závody,“ řekl šéfinženýr Red Bullu Paul Monaghan pro Autosport.

„Pro Imolu vložíme do auta tolik výkonu, kolik jen půjde. Náš osud máme ve svých rukou. Nemůžeme ovlivnit, co chystají u Mercedesu, Ferrari a ostatní. Musíme zůstat soustředění.“

„Identifikovali jsme některé oblasti, ve kterých lze vůz vylepšit a soustředíme se na ně. Nemůžeme ovlivnit to, co dělají ostatní, takže musíme být bezchybní.“

Red Bull měl v Bahrajnu zřejmě nejrychlejší auto, ale Mercedes nebude až tak daleko.

„Není to o tom jet do Imoly, vyhrát a říct, že jsme mistři světa. To se nestane. Bude to dlouhá sezóna a dlouhý boj, který se nevyhrává a ani neprohrává tady (v Bahrajnu, pozn. redakce).

„V garáži je cítit zklamání, ale máme rychlé auto, máme fantastickou dvojici jezdců, máme dobrý tým a každý si je vědom toho, že budeme bojovat až do konce.“