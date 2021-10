Red Bull nepojede se speciálním zbarvením poprvé. Podívejte se na ta předešlá

Red Bull pojede v Turecku se speciálním zbarvením, kterým děkuje Hondě. Japonci na konci roku z F1 odchází. Není to poprvé, co Red Bull převlékl svůj monopost do speciálního zbarvení. Podívejte se na předešlé případy.