Red Bull nedominuje tak, jako dominoval Mercedes, myslí si Villeneuve

Jacques Villeneuve si myslí, že Red Bull nedominuje tak, jako dominoval svého času Mercedes. Rudí býci si podle něj nemohou dovolit chyby, což si Mercedes v éře své dominance dovolit mohl.

„Není to tak velké jako dřívější dominance Mercedesu, tak proč si na to stěžujeme?“ ptá se Villeneuve v rozhovoru pro RacingNews365.com. „Není to masivní. Nezískali pole position (v Baku).“

„Prostě pracují lépe. Když tady byla dominance Mercedesu, mohli dělat chyby a přesto snadno vyhrát. Red Bull si nemůže dovolit udělat chybu. Vyhrávají, protože jsou lepší, auto je o něco lepší.“

„Jezdec lépe spolupracuje s inženýry, není tam chaos, není tam politika. Všichni pracují stejným směrem, takže nakonec vyhrávají. Ale když udělají chybu, nevyhrají, takže to není jednoznačná dominance, jsou jen stále o něco lepší. Poskytuje jim to možná menší rezervu, ale jen pokud pracují správně.“

Villeneuve se vyjádřil také k situaci u Ferrari a tomu, zda mohou mít letos ještě nějakou šanci.

„Lidé odcházejí, je to chaos jako vždy. Už několik let se rozpadají. Zdá se, že je to nekonečný příběh. Normálně, když se rozpadáte, přijde okamžik, kdy rozpad přestanete. Ale tady se zdá, že to pokračuje.“