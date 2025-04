Red Bull nebude žádat o přezkum Verstappenovy penalizace

Verstappen dostal trest pět sekund za to, že opuštěním tratě ve druhé zatáčce získal trvalou výhodu. Red Bull se rozhodl nevracet pozici Piastrimu, protože si myslel, že byl jezdcem McLarenu vytlačen a že Piastri nebyl v apexu zatáčky před Verstappenem.

Horner v neděli ukazoval novinářům vytištěné snímky z onboard kamery, které to měly dokazovat.

Red Bull má právo podat žádost o přezkoumání trestu. Proces má vždy dvě fáze. V té první musí navrhovatel prokázat, že má nové a relevantní skutečnosti, které sportovní komisaři neměli v době rozhodnutí k dispozici. Pokud připustí, že takové skutečnosti existují, tak ve druhé fázi posoudí, zda měly mít na jejich rozhodnutí vliv. V Austrálii tak byl například zrušen trest pro Antonelliho, ale to je spíše výjimka.

Christian Horner po závodě uvedl, že tým předloží sportovním komisařům dodatečné záběry, ale že nejspíše nebude slavit úspěch. Podle Motorsport.com už Red Bull potvrdil, že nebude podnikat žádné další kroky.

Týmy mají na podání žádosti 96 hodin. Termín by tak vypršel ve čtvrtek večer.

„Po závodě jsme samozřejmě mluvili se stewardy,“ řekl Horner v neděli večer. „Podle nich to bylo zcela jasné. Problém je v tom, že pokud bychom proti tomu protestovali, tak se s největší pravděpodobností budou držet svého názoru. Požádáme je, aby se podívali na záznam z onboard kamery, který v té době nebyl k dispozici. Předložíme jim to, ale myslím, že je to velmi nepravděpodobné.“