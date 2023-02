Red Bull nebude mít všechny výhody nového výrobce motorů. Postarala se o to konkurence

Od sezony 2026 si bude Red Bull ve spolupráci s Fordem vyrábět motory sám. Za úplně nového dodavatele ale považován nebude, kvůli čemuž přijde o část výhod.

Sezona 2026 bude pro Red Bull velkým milníkem. Po ukončení spolupráce s Hondou si totiž bude vyrábět motory vlastními silami – s podporou Fordu, jak bylo v minulém týdnu oznámeno.

Rakouská stáj se na to již několik let připravuje a dokonce má již i vlastní divizi pro motory, která nese název Red Bull Powertrains (RBPT).

Kvůli původně ohlášenému odchodu Hondy z F1 se divize RBPT měla starat o motory již nyní – konkrétně měla udržovat současnou generaci pohonných jednotek japonského výrobce až do konce sezony 2025. K tomu ale nedošlo, protože Honda přehodnotila své rozhodnutí a zavázala se poskytovat plný servis v oblasti motorů Red Bullu a jeho sesterské stáji AlphaTauri až do již zmíněného termínu.

V roce 2026 se ujme slova nová generace pohonných jednotek. Aby FIA zajistila co nejrovnější podmínky i pro výrobce motorů, kteří začnou své motory do F1 dodávat až od sezony 2026, stanovila pravidlo, že noví výrobci budou moci na vývoj agregátů vynakládat větší finanční prostředky.

Zatímco pro výrobce, kteří staví motory pro F1 již nyní, platí pro roky 2023 až 2025 finanční strop pro vývoj ve výši 95 milionů dolarů, nováčci mohou utratit více (v letech 2023 až 2024 o 10 milionů více, v roce 2025 o 5 milionů více).

Registrovaní výrobci motorů od sezony 2026 Alpine

Audi

Ferrari

Honda

Mercedes

Red Bull Ford Powertrains

Red Bull měl za to, že i on bude spadat do kategorie nového výrobce, který má nárok na úlevy. Podle italského deníku La Gazzetta dello Sport však zástupci Ferrari, Mercedesu a Audi zabránili tomu, aby Red Bull tento status získal v plném rozsahu – měla jim pomoci argumentace, že má RBPT díky spolupráci s Hondou zkušenosti již s aktuálními motory.

Web Motorsport.com později upřesnil, že by měl být RBPT považován za částečně nového výrobce s tím, že by měl mít výhody ponížené o 10 %.

Při určování statusu nového výrobce posuzuje FIA tři parametry: zkušenosti se spalovacím motorem (největší váha), infrastrukturu a zkušenosti s ERS. Red Bull Powertrains v současné době montuje baterie pro současný motor Honda. Má se tedy za to, že má určité předchozí znalosti technologie. Proto mu parametr ERS, který má váhu 10 %, neuzná. Ztrátou 10 % příspěvku za ERS celkové skóre klesne na 90 %.

Red Bull tak bude moci využít „pouze“ 90 % mimořádných výhod pro nováčka. Přijde například o 1 milion dolarů navíc v letech 2023 i 2024 a 500 000 dolarů v roce 2025.

V tuto chvíli parametry nového výrobce motorů od sezony 2026 100% splňuje pouze automobilka Audi.