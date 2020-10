Red Bull navrhuje „balast“ u pohonných jednotek

Red Bull chce na konci příštího roku převzít výrobu pohonných jednotek od Hondy. K tomu ale mimo jiné potřebuje zmrazení současných pohonných jednotek od roku 2022. S tím ovšem nesouhlasí například Ferrari, které po technických směrnicích a dohodě s FIA ztrácí.

Podle webu RaceFans Red Bull navrhuje „Balance of Performance“. Balast by srovnal výkony pohonných jednotek do doby, než dojde ke vyrovnání všech výrobců.

Zatím není jasné, jakým nástrojem by došlo k omezení výkonu. Je však zřejmé, že by se to nejvíce dotklo Mercedesu. Abychom ale uvedli alespoň jeden příklad, Franz Tost nedávno navrhoval jít cestou množství paliva. Rovnice je jednoduchá. Méně paliva rovná se nutnost snížit výkon.

„Pokud spočítáte, že je Mercedes v současné době asi o tři až pět desetin rychlejší než ostatní, je snadné vypočítat, o kolik méně paliva jim musíte dát, abyste vyrovnali pole,“ řekl Tost.

V pondělí o motorech diskutovala Komise F1. Podle dostupných informací ale dle očekávání žádné konkrétní rozhodnutí nepadlo.

Pokud Red Bull zůstane bez motoru, vstoupí do řešení FIA, která by pak přikázala Renaultu, jako výrobci s nejmenším počtem zákazníků, aby týmu z Milton Keynes dodával. Red Bull však favorizuje převzetí motorů Honda.

Pro výběr nového dodavatele je čas. Pokud by však chtěl Red Bull převzít výrobu od Hondy, potřebuje se na to začít připravovat už v letošním roce.