Red Bull nasadil více novinek než my. Jsem překvapen, že jsme tak konkurenceschopní, říká Stella

„Když se podíváte na zveřejněné dokumenty FIA, Red Bull zatím na trati uskutečnil více vývoje, pokud jde o nasazené díly, než jsme udělali my,“ řekl Adrian Stella, kterého cituje formu1a.uno.

„Svým způsobem mě překvapuje, že jsme byli tak konkurenceschopní, když uvážíme, že od Miami jsme vlastně na trať nepřivezli mnoho nových dílů. Samozřejmě, v Miami jsme nasadili velký balík vylepšení. Máme ale ještě několik vylepšení, která přijdou ve druhé části sezony.“

„Myslím, že jsme ušli polovinu cesty. Jsme si jistější, že na tratích s vysokým přítlakem máme dobré auto v dobré pozici a z aerodynamického hlediska dělá to, co chceme, aby dělalo.“

„Na tratích s nižším přítlakem jsme toho ale zatím moc nevyvinuli, takže pro mě není překvapením, že jsme v Belgii nebyli tak konkurenceschopní jako v Maďarsku. Není také překvapením, že při stejné nebo o něco lepší maximální rychlosti jsme stále dost ztráceli ve druhém sektoru.“

„Znamená to, že pokud chceme získat rychlost, musíme se vzdát poměrně velkého množství přilnavosti. Ale doufám, že v budoucnu, možná příští rok v Belgii, se nám snahu o to mít co nejefektivnější vůz podaří dotáhnout do konce.“