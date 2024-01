Red Bull nám všem může letos přichystat nepříjemné překvapení, varuje Zak Brown

McLaren byl vloni týmem, který během sezony udělal největší výkonnostní vzestup. Tradiční britská stáj začala ročník 2023 na chvostu, ale díky efektivnímu vývoji svého monopostu se postupně probila mezi nejlepší týmy.

Ve stejném trendu chce stáj z Wokingu přirozeně pokračovat i letos s tím, že by se ráda přiblížila v posledních dvou letech dominantnímu Red Bullu.

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown nicméně upozorňuje na to, že Red Bull nemusel díky velkému náskoku svůj loňský vůz během sezony příliš vyvíjet a naznačil, že o to silněji by rakouský tým mohl vstoupit do ročníku 2024.

„Je jasné, že chceme pokračovat ve snižování rozdílu. Loni jsme skončili jako druhý nebo třetí nejrychlejší tým, podle toho, na jakém okruhu se zrovna závodilo," uvedl Brown, kterého cituje Autosport.

„Vývoj našeho vozu byl velmi dobrý, ale zároveň se zdá, že Red Bull vloni nevyvíjel na takové úrovni, na jaké by mohl, kdyby chtěl. To znamená, že by nás letos mohl nepříjemně překvapit,“ varoval Američan před tím, že by Red Bull mohl mít ještě větší převahu než vloni.

Důvod, proč by Red Bull něco takového dělal, je zřejmý. V době, kdy v F1 platí rozpočtové stropy, a stejně tak existují omezení pro vývoj, je z pohledu týmů logické neplýtvat zdroji (finančními i časovými) při snaze vylepšit aktuální vůz ve chvíli, kdy už není co získat (Red Bull měl vloni oba tituly brzy jisté), a raději se soustředit na budoucnost.

Co se samotného Mclarenu a jeho monopostu pro sezonu 2024 týká, britský tým se netají tím, že je spokojen s daty, která vyplývají ze simulací ve větrném tunelu a CFD.

Přesto je i týmový šéf Andrea Stella, podobně jako jeho nadřízený Zak Brown, ohledně možnosti potrápit Red Bull spíše opatrný.

„Pokud jde o naší konkurenceschopnost na trati, záleží na tom, co udělal soupeř. Když se zamyslíme konkrétně nad Red Bullem, je tu jeden prvek, který samozřejmě všechny znepokojuje. A týká se skutečnosti, že ke konci loňské sezony nevyvíjeli,“ nechal se slyšet Stella.

„Zůstává otázkou, zda vývoj nekumulovali s tím, že vše zúročí v letošním voze. Nemyslím si totiž, že by se Red Bull ocitl v situaci, kdy by nemohl vyvíjet, takže se možná jen rozhodli upgrady nenasazovat,“ přemýšlel nahlas Stella a dodal:

„Řekl bych, že by Red Bull měl být extrémně konkurenceschopný a pak uvidíme, jak na tom budeme my. Pro mě je ale důležité, že děláme dobrou práci z pohledu vlastního vývoje. Jsme přesvědčeni, že pokud v tom budeme pokračovat, máme postupem času možnost jejich náskok snížit. To je naše vize do budoucna.“