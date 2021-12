Red Bull nadále buduje své motorové oddělení. Přišlo do něj 45 lidí z Mercedesu

Red Bull Powertrains má převzít výrobu motorů od Hondy, ale bude také vyvíjet pohonnou jednotku pro rok 2026.

Red Bull bude mít volné ruce – může si vše udělat sám, případně k tomu přizvat partnera. Patrně by šlo o Porsche.

„Všechno můžeme dělat sami, nebo se spojit s výrobcem,“ vysvětluje šéf týmu Christian Horner. Red Bull si své zaměstnance vybral tak, že spalovací motor bude určitě postaven v Milton Keynes. Odbornost v oblasti turbodmychadel a baterií by však byla vítána.

Diskuse o nových pravidlech stále probíhají, takže Red Bull má čas. Vývoj nových pohonných jednotek začne až v polovině příštího roku.

Podle Auto Motor und Sport už nová divize Red Bullu najala 170 lidí. Z tohoto počtu 45 lidí přišlo z Mercedesu. Vedlejším efektem je tak oslabení konkurenta.

A konkurenti snahy Red Bullu bedlivě sledují. Red Bull bojuje o to, aby byl brán jako nováček. Samotný tým je ve F1 už nějaký ten pátek, ale jako výrobce motorů samozřejmě nikdy nefiguroval. Pokud by byl brán jako nováček, měl by určité výhody – týká se to zejména vývojových parametrů jako je vyšší nákladový strop nebo více hodin pro testovací stolice.

Konkurenti ale mají obavu spíše z něčeho jiného – že Red Bull a výrobce (například Porsche) budou pracovat na svých projektech, které pak spojí dohromady. Výsledný motor by tak vznik s dvojnásobnou dotací času i peněz.