Red Bull musí rychle zabrat, jinak může přijít o oba tituly, tvrdí Marko

Lando Norris z McLarenu suverénně ovládl nedělní Velkou cenu Nizozemska, když triumfoval s 23sekundovým náskokem, a to navzdory tomu, že se po nevydařeném startu dostal do čela závodu až v 18. kole.

Britský závodník díky tomu snížil ztrátu v šampionátu na vedoucího Maxe Verstappena na 70 bodů, a stejně tak přispěl k tomu, že v Poháru konstruktérů nyní McLaren ztrácí na Red Bull už jen 30 bodů.

V tomto kontextu vyjádřil poradce Red Bullu Marko Helmut obavy v tom smyslu, že pokud se stáj z Milton Keynes rychle nezlepší, může nakonec přijít nejen o titul mezi týmy, ale i o ten jezdecký.

„Jak řekl již před letní přestávkou Max, tým musí pracovat tvrději a musí najít zlepšení, protože takto je jeho titul v ohrožení,“ prohlásil Marko, jehož slova cituje Autosport.

„Věřili jsme, že pokud (Verstappen, pozn. red.) ovládne start, můžeme vyhrát i závod. Když ho ale Lando dostihl, tak ho prostě předjel a ujel. Nevím, v čem byl takový rozdíl. Pneumatiky se nám každopádně opotřebovávaly mnohem více než McLarenu a s tím se nedalo nic dělat,“ poukázal dále Rakušan, podle kterého Red Bull nejspíš ani netrefil ideální nastavení u Verstappenova vozu.

„Také co se týče nastavení, Max měl křídla nastavena na větší přítlak, zatímco Checo (Pérez) to tak neměl a byl z mého pohledu ve druhém stintu rychlejší než Max,“ popsal Marko s tím, že by měl nyní Red Bull nasazovat novinky prakticky při každém závodě.

„Upgrady ale musí přinášet zlepšení. Nejen teoretické, ale i z hlediska času na kolo...I my jsme měli (v Zandvoortu) novinky, ale z hlediska času nám nepřinesly takový výsledek, jak naznačovaly simulace,“ dodal konzultant Red Bullu.