Red Bull měl několikrát zájem o Norrise. Vždy pak podepsal s McLarenem, říká Horner

Lando Norris nedávno přiznal, že v minulosti jednal s Red Bullem, i když nic vážného to nebylo. Potvrzuje to i Christian Horner.

Lando Norris má na kontě 80 závodů, během kterých získal 6 stupňů vítězů. Na své první vítězství stále čeká. Nabízí se otázka, zda někdy bude bojovat o titul a zda bude mít tuto možnost u McLarenu, nebo přejde do některého z větších týmů. Norris by mohl v budoucnu například zamířit do Mercedesu jako náhrada za Lewise Hamiltona. V nejbližší době to však nebude. Má smlouvu s McLarenem a Hamilton se končit nechystá.

V minulosti existovala také možnost, že Norris skončí u Red Bullu. Rakouská stáj měla o Norrise zájem už od dob jeho působení ve formuli 2. V polovině roku 2018 se Helmut Marko snažil Brita dostat do Toro Rosso, aby nahradil Brendona Hartleyho.

„S Landem jsme v průběhu let několikrát mluvili,“ řekl Horner, kterého cituje RacingNews365.com.

„Ale pokaždé, když jsme spolu mluvili, druhý den podepsal smlouvu s McLarenem. Má dlouhodobou smlouvu a vypadá to, že tam bude ještě několik let.“