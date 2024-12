Red Bull má s Pérezem jednat o úpravě nebo ukončení smlouvy

Obecně se očekává, že ano. Ale podobné očekávání bylo na stole už v létě. Péreze měl nahradit Daniel Ricciardo. Nakonec to dopadlo tak, že Pérez je i dnes ve voze a Ricciardo ve F1 skončil.

Na první pohled to vypadá, jako kdyby Red Bull nasadil letos tři jezdce. V prvních pěti závodech jezdil vedle Maxe Verstappena Sergio Pérez. V prvních pěti závodech získal 4 pódia, z toho tři byla druhá místa – Red Bull tak stále drží prvenství v počtu letošních dvojitých vítězství! Během těchto pěti závodů získal Sergio Pérez 85 bodů.

Poté ho ale nahradil Sergio Mendoza, který se zatím na stupně vítězů nedostal a získal v 18 závodech 67 bodů, zatímco Verstapen 319.

Ale teď vážně. Na začátku června Red Bull oznámil, že s Pérezem prodloužil smlouvu. Jeho výkony ale vyvolávají oprávněné pochybnosti, že příští rok bude v Red Bullu pokračovat.

Erik van Haren z nizozemského De Telegraaf, který má v Red Bullu tradičně dobré kontakty, píše, že Red Bull s Pérezem jedná. Na stole je úprava smlouvy, kdy by Pérez u týmu zůstal jako ambasador, nebo i ukončení smlouvy.

Favoritem na nástupce Péreze zůstává Liam Lawson. Toho by pak nahradil zřejmě Isack Hadjar.

„V té době Sergio samozřejmě podával velmi dobré výkony,“ řekl Horner pro Motorsport.com o tom, proč se Red Bull rozhodl prodloužit smlouvu s Pérezem už před polovinou roku.

„Myslím, že v prvních pěti závodech získal čtyři pódia, a abychom ho uklidnili a prodloužili jeho formu do konce sezony, rozhodli jsme se do toho jít, což se samozřejmě nepovedlo. Takový je prostě někdy život.“

„Myslím si však, že se v případě Checa se musíte dívat dál než jen na letošní rok, protože jeho přínos pro náš tým je obrovský. Byl to skvělý týmový hráč. Je to skvělý člověk. V týmu je nesmírně oblíbený. Během čtyř let, co je u nás, pracoval velmi tvrdě a hrál zásadní roli v šampionátu konstruktérů, který jsme vyhráli, a v pěti vítězstvích ve velkých cenách, které s naším vozem získal.“

„Byla to nejúspěšnější dvojice, jakou jsme kdy měli, loni jsme skončili na prvním a druhém místě v šampionátu jezdců.“