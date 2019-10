Red Bull má co dělat, pokud chce dohnat Mercedes

Max Verstappen (5./3.)

Honda si na svou domácí trať přivezla silnější motory. Zatím to pro Red Bull vypadá celkem slibně, nizozemský pilot by ale rád pomýšlel výše.

„První trénink nebyl nic moc, ale ve druhém se to výrazně zlepšilo. Vypadalo to nadějně. Mercedes je ale stále velice rychlý a máme co dělat. Zmátořili jsme se ale slušně,“ řekl Verstappen. Blížící se tajfun notně naruší zbytek víkendového programu, hvězda Red Bullu z toho ale strach nemá.

„Nebude to na mě mít žádný vliv. Zítra zkrátka máme volný den a v neděli ráno se to zase rozjede. Není to konec světa, nic dramatického. Vypustíme prostě třetí trénink a přesuneme kvalifikaci. Vlastně mi docela vyhovuje, že se bude méně jezdit,“ dodal Verstappen.

Alexander Albon (6./6.)

Albon se s vozem podle svých slov stále sžívá. Zdá se, že v Suzuce si už věří podstatně více.

„Jsem spokojen s tím, jak to dnes šlo a zdejší trať zbožňuji. První sektor je opravdu působivý. Rychle jsem chytil rytmus a cítím se lépe než v Soči. Jedu tu poprvé a to, že se zítra program ruší, mě připraví o čas se trať pořádně naučit.

Trochu nám to uškodí, ale je to stejné pro všechny. Mercedes je velmi rychlý a zdá se, že je obzvlášť silný v zatáčkách. Naše auto se ale hodně zlepšuje, myslím, že naše nastavení příliš neztrácí.

Uvidíme, jak nám půjde kvalifikace v neděli ráno. Šesté místo není úplně to, v co jsme doufali. Pokud bude sucho, doufáme, že budeme vpředu. Za deště je to tu hodně zrádné. Zatím nemám na zítřek nic naplánováno, ale prý je v našem hotelu bowlingová dráha, tak ji možná prubnu,“ řekl Albon.

Foto: Getty Images / Mark Thompson